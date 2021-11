El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, señaló que el diputado del Partido Republicano elegido por el distrito 10 Johannes Kaiser “tendrá que dar una explicación al respecto” de sus dichos sobre el voto femenino.

A través de redes sociales circula el extracto de un video donde Kaiser dice que “tú tienes una especie de esquizofrenia: las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”.

Johannes Káiser, Diputado electo del partido Republicano pone en duda el derecho a voto de las Mujeres. pic.twitter.com/iQDur5vo0S — Prensa Popular (@PrensaPopularD) November 23, 2021

Respuesta de Kaiser

Luego de la viralización del video, el diputado electo respondió por medio de su cuenta de Twitter que la plataforma “da para mostrar hasta 2 minutos 20 de un video. ¿Por qué muestran solo este segmento? Para sacar de contexto”.

“No pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses”, aseguró.

Además, afirmó que es de hace cinco años.

Twitter da para mostrar hasta 2 minutos 20 de un video. Por que muestran solo este segmento? Para sacar de contexto. No pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses. https://t.co/GUp8GZwTpy — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) November 23, 2021

¿Qué dijo Kast?

Tras ser consultado esta mañana por las declaraciones de Kaiser, el líder republicano confesó que no ha visto el registro, “entonces, yo claramente, así como usted me lo plantea yo no puedo compartir lo que usted señala. Pero también hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo del tema, pero claramente yo no comparto ni una de las afirmaciones que usted hace”.

“Yo en eso siempre he dicho que lo que más tenemos que tener es libertad para poder votar, para poder integrar a las personas, que la gente pueda participar democráticamente, incluso todos los extranjeros que hoy día ya están avecindados en Chile por más de cinco años, ellos tienen derecho a voto. Por lo tanto, yo no uniría las cosas. Si hay temas de delincuencia, eso no es solamente atribuible a un tema de la inmigración”, agregó.

Posteriormente, se le consultó a Kast si cree la situación se debe conversar con el diputado electo, ante lo cual respondió: “sí, por supuesto”.

“El tendrá que dar una explicación respecto de sus dichos. Yo no conozco los dichos y creo que él tendrá que en estos días hacerse cargo de los dichos y cuándo lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, pero yo no puedo compartir ese tipo de afirmaciones”, concluyó.