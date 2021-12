Hace algunos días, la diputada electa del Partido Comunes, Emilia Schneider condenó y calificó de trasfóbicos los dichos en su contra, que emitió el ex militante del Partido Republicano, Johannes Kaiser.

En entrevista con Radio Biobio, Schneider aseguró que “hay que tener mucho ojo con cómo se trabaja con los discursos de odio”.

En esa línea manifestó que es “más partidaria de tener medidas como incorporar en la ley antidiscriminación una mirada de prevención, de sensibilización, de capacitación y también de hacernos cargo a través de la educación que estos discursos de odio, negacionistas de Derechos Humanos no tengan espacio en la sociedad”.

Ante la pregunta,”¿cree que las disculpas que ofreció por estos dichos -cuestionando el derecho a voto de las mujeres- fueron sinceros?”, la militante de Comunes sinceró que “difícilmente porque luego vuelve a incurrir en estos mismos actos”.

“Creo que hay que ser menos hipócrita y más claro, y hacerse cargo de las decisiones que uno va a tomar en política (…) más allá de si las disculpas fueron sinceras o no, insisto en que las personas hablamos por nuestros actos y no solamente por nuestros dichos”, sentenció.

Cambios en el programa de José Antonio Kast

Asimismo, la diputada electa abordó las modificaciones que realizó el candidato presidencial del Frente Social Cristiano a su programa de gobierno, con miras a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de diciembre.

“Lo que está haciendo José Antonio Kast es borrar todas sus convicciones y principios que lleva defendiendo no sólo en esta elección”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que “todos estos años se ha dedicado a ningunear los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, a negar el cambio climático y ahora en esta segunda vuelta tiene que renunciar a todos esos principios para tener un programa que no sea tan radicalmente de ultraderecha”.

Finalmente, abordó los resultados de las elecciones generales del 21 de noviembre, donde el líder republicano se alzó con la primera mayoría.

“Aquí tenemos una sociedad muy fragmentada, eso fue lo que más me sorprendió”, dijo en primera instancia Schneider. Sin embargo, expresó que “también fue un shock inicial ver a Kast en el primer lugar”.

“Analizando más fríamente se ve que esta elección está absolutamente abierta, va a ser voto a a voto en esta segunda vuelta, sobretodo teníamos que hablarle a esa ciudadanía que confió en el proyecto de Franco Parisi, porque ahí hay una alternativa que no quiere más privilegios, que no quiere más abusos, que no quiere más perdonazos para los poderosos de siempre”, concluyó.