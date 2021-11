El senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes confirmó que, tal como está el proyecto, rechazaría la iniciativa que busca permitir a los cotizantes un cuarto retiro de los fondos previsionales.

“Esta medida puede aliviar a miles de personas que lo están pasando mal, pero puede también perjudicar a muchas otras con el impacto que causará en el costo de la vida y la economía”, comenzó diciendo en una carta enviada a dirigentes sociales la semana pasada.

El parlamentario explicó que “mientras más retiros hagamos, más difícil será tener pensiones dignas, justas y solidarias para todas las personas”.

Posteriormente, acusó que si la discusión llegó hasta este punto es por la “incompetencia y confusión que ha mostrado el Gobierno para enfrentar la crisis de la pandemia y para responder al malestar ciudadano que se expresó en el estallido social. Las necesidades y demandas ciudadanas no han tenido respuesta o han llegado muy tarde y a cuenta gotas”.

Ante estos hechos, según el militante del PS, “las personas han terminado aferrándose a soluciones efectistas y de corto plazo, como los retiros“.

Asimismo, Montes argumentó que “el énfasis en el carácter exclusivamente individual y personal de los ahorros previsionales le da legitimidad a la medida, la que se refuerza aún más por el profundo rechazo al fracasado sistema de AFP”.

“Por todas estas razones, los retiros son un tipo de política pública que no comparto”, fundamentó.

El parlamentario aprovechó de justificar su aprobación a los retiros previos: “si apoyé los proyectos anteriores fue porque no existía otra alternativa para aliviar las dificultades que estaba pasando la gran mayoría de las familias chilenas. Ahora la situación es diferente“.

En la misiva, el senador reconoció que hay personas que siguen muy afectadas, “especialmente los sectores medios”, pero apuntó que es el Gobierno quien podría apoyarlos con políticas que no tengan impactos negativos.

A continuación, hizo mención de una serie de desafíos que tendrá que enfrentar el país, entre ellos la recuperación sanitaria y la prevención de nuevas olas de COVID-19.

“El cuarto retiro, que es el peor de todos, representa fuertes riesgos para enfrentar estos desafíos”, sostuvo en el texto.

Por último, expresó que “todos sabemos que después del cuarto retiro se levantará la presión por el quinto, sexto y así hasta que se terminen los fondos. Mientras la discusión sobre un nuevo sistema de Seguridad Social sigue estancada”.

“Al paso que vamos, si llegamos a acordar un nuevo sistema, éste tendrá que partir con una base de ahorros ínfima“, agregó.

“En estas condiciones, apoyar tal como está la propuesta de la Cámara de Diputados respecto al cuarto retiro me resulta imposible. Por responsabilidad, no puedo aprobar una medida que todos sabemos va a producir efectos tan negativos para el país. Por respeto a las personas que han votado por mí en tantas elecciones y por la tradición socialista de la que soy parte, me niego a refrendar pasivamente una decisión que es contraria al interés de los que viven de su sueldo”, concluyó.