En el marco de su gira por Nueva York, el presidente Gabriel Boric se refirió a las diferencias que existen en algunas coaliciones de Gobierno en torno a la tramitación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11).

En esa línea, manifestó que “esto no es una diferencia nueva, es muy claro que hay un sector de quienes apoyan al Gobierno que siempre han sido críticos del TPP11” y que él mismo se manifestó contrario a la iniciativa.

Sobre lo mismo, sostuvo que: “Es totalmente cierto que el TPP11 no forma parte de nuestro programa, por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando, lo que sí es claro es que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto”.

“En función de lo que decía el Senado, nosotros como Gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile. Es importante, como decía el ministro Marcel, actualizar la discusión. La discusión que dimos el 2018 es distinta a la de hoy día, principalmente porque se retiró del acuerdo Estados Unidos después de las medidas proteccionistas del ex presidente Trump y toda la parte de propiedad intelectual quedó fuera justamente del tratado“.

Y continuó: “Nosotros tenemos observaciones en particular respecto a los mecanismos de resolución de controversias que creemos que en ciertos casos pueden limitar la manera en que queremos nosotros enfrentar el desarrollo y para eso estamos desde ya trabajando con diferentes países como por ejemplo con Nueva Zelanda“, expresó.

Finalmente, zanjó que “nosotros respetamos la voluntad del Senado, no es algo que el Gobierno esté empujando, no era parte de nuestro programa, pero nuestro deber es resguardar los intereses de Chile y así lo vamos a hacer con el TPP11 y no tengo ningún problema con las diferencias que hay respecto a este punto dentro de las coaliciones que respaldan al Gobierno”.