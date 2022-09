El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el proceso para la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) no se detendrá pese a las críticas de los partidos de Apruebo Dignidad.

Esto luego de que un grupo de senadores de la coalición señalaron que este tratado no debería ser prioridad ya que no forma parte del programa del Gobierno.

“Consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado. Tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, entre otros aspectos de estos tratados comerciales que tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”, señalaron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), Fabiola Campillai (Ind), Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS).

Consultado sobre el tema, el titular de Hacienda señaló que: “Se han dicho muchas cosas sobre el TPP11 y creo que lo mejor es tener una discusión actualizada respecto a lo que representa en términos de la evolución del comercio a nivel global, donde ha habido muchos cambios en los últimos años, y donde mucho de los temas que en el pasado fueron complejos, particularmente ligados a los de propiedad intelectual, desaparecieron del tratado una vez que Estados Unidos se retiró de las negociaciones”.

Sobre lo mismo, Marcel sostuvo que el Gobierno se siente optimista de tener “avances decisivos” respecto al TPP11. Asimismo, remarcó que la discusión está en manos de la Sala del Senado.

“Hay muchas cosas que han cambiado en el camino y lo mejor es tener una discusión informada al respecto (…) El mundo ha cambiado mucho desde que se negoció este tratado y creo que es muy importante verlo en el contexto actual”, señaló a La Tercera en el marco de la gira por Nueva York.

El #TPP11 que entrega más privilegios y riquezas a empresas transnacionales no es para mi prioridad. Pues trabajamos para conseguir derechos fundamentales, no para coartar o restringir a través de más tratados neoliberales que solo favorecerán a unos pocos y no a nuestro pueblo. pic.twitter.com/jAyZw3JGjX

— Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) September 21, 2022