(CNN) – La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acordó bombear más crudo durante los próximos dos meses a medida que la producción rusa comienza a caer debido a las sanciones occidentales.

El cártel de exportadores de petróleo dijo que aumentaría el suministro en 648 mil barriles por día en julio y agosto, 200 mil barriles por día más de lo programado en virtud de un acuerdo de suministro con otros productores, incluida Rusia, conocido como OPEP+.

La administración Biden dio la bienvenida a la “importante decisión de la OPEP+” y destacó el papel de Arabia Saudita como el mayor productor del grupo para lograr el consenso. “Este anuncio acelera el fin del actual arreglo de cuotas que ha estado en vigor desde julio del año pasado y adelanta el aumento de producción mensual que estaba previamente planeado para septiembre”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

El Wall Street Journal informó el martes que algunos miembros de la OPEP estaban explorando la idea de suspender el acuerdo de suministro de la OPEP+ para permitir que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos intervengan y alivie la crisis de suministro que llevó los precios mundiales del petróleo por encima de los US$ 120 por barril esta semana.

Lee también: La UE acordó prohibir parcialmente las importaciones de petróleo ruso

Arabia Saudita había rechazado previamente las solicitudes de Estados Unidos para aumentar la producción más allá de la cuota de larga data acordada con Rusia y otros productores que no pertenecen a la OPEP. Pero las preocupaciones de que los precios altísimos puedan llevar al mundo a la recesión parecen haber provocado un replanteamiento.

Reuters, citando a dos fuentes de la OPEP+, informó anteriormente que la producción de Rusia había caído alrededor de 1 millón de barriles por día en los últimos meses debido a las sanciones impuestas por su invasión de Ucrania.

El crudo Brent, el punto de referencia mundial del petróleo, alcanzó los US$ 125 el barril el martes, su nivel más alto desde principios de marzo. El petróleo estadounidense casi alcanzó los US$ 120 por barril. Desde entonces, ambos han retrocedido alrededor de un 6% en respuesta a los informes de los medios y volvieron a caer el jueves temprano antes de negociarse por poco más de US$ 117 y US$ 116 respectivamente.

Robert McNally, presidente de Rapidan Energy Group y exasesor de energía del presidente George W. Bush, dijo que los precios subieron el jueves porque la medida de la OPEP fue “más simbólica que fundamentalmente significativa“.

Lee también: Reino Unido implementó un impuesto a las compañías de petróleo y gas de 6 mil millones de dólares

“No lo llamaría una gota en el océano. Es básicamente un gesto, uno importante simbólicamente”, agregó a CNN Business. La invasión rusa de Ucrania llevó a las potencias occidentales a prohibir las importaciones de crudo y productos refinados rusos. La Unión Europea acordó a principios de esta semana prohibir el 90%del petróleo ruso para fines de este año.

Al mismo tiempo, Rusia ha comenzado a exportaciones de gas natural a algunos países de la UE, lo que se suma a la crisis del suministro de energía que ha ayudado a llevar la inflación de EE.UU. y Europa a su nivel más alto en décadas y los precios de la gasolina y el diésel a altos niveles sin precedentes.