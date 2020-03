El ministro de Minería, Baldo Prokurica, en conversación con CNN Chile, señaló que “nos llueve sobre mojado” en torno al precio del cobre, con tendencia a la baja y abriendo nuevamente en caída este jueves.

Al respecto, explicó que “por cada centavo que baja el precio del cobre, el fisco, el Estado deja de percibir 60 millones de dólares y deja de exportar 125 millones de dólares. Es un golpe muy duro para las arcas fiscales”.

Prokurica describió esta situación como “extraordinariamente compleja”, pero mencionó que, durante el año pasado, la guerra comercial entre China y Estados Unidos también afectó el precio del cobre.

“Una vez que en la guerra comercial hubo acuerdos, el precio del cobre llegó a US$2,83. Luego vino el coronavirus”, afirmó.

La autoridad espera que el precio no llegue bajo los US$ 2, pero ve con optimismo la situación porque, según él, “este es un tema estacional, no es permanente”.

Tomó como ejemplo lo que está ocurriendo en China: primero hubo una ralentización de la economía producto del COVID-19, pero “ya comienzan a dar señales de recuperación de la normalidad. El gobierno está tomando medidas con la finalidad de reactivar la economía”.

Asimismo, sostuvo que “va a haber un repunte fuerte”, pero puede variar, porque el coronavirus está afectado a los países que producen cobre, como Chile y Perú.

Minería y el COVID-19

El ministro explicó que las empresas mineras están tomando una serie de medidas para enfrentar la pandemia y que, desde el Ministerio de Minería, han planteado capacitar a todos los trabajadores en teletrabajo.

Esto va a producir “una baja en la productividad” y, además, comentó que el proyecto Quebrada Blanca Fase 2 va a quedar suspendido por dos semanas para “proteger a los 15 mil trabajadores”.

Las personas del rubro de la minería que sí deben ir a trabajar, tendrán turnos de almuerzo con la menor cantidad de gente posible para evitar posibles contagios.

En cuanto a los beneficios del cobre, la autoridad enfatizó en que hay dos fábricas chilenas que están haciendo mascarillas que tienen láminas de cobre.

Por otro lado, el Centro Chileno de Promoción del Cobre (Procobre), está promoviendo distintos usos del material, por ejemplo, quirófanos y manillas del aeropuerto cubiertas de cobre.