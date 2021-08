Esta mañana la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer el detalle sobre el precio del metal rojo.

El informe da cuenta de una variación diaria de 3,53%, lo cual significa un alza importante respecto de los meses anteriores de 2021. En específico, la libra se cotiza en 4,19 dólares en la Bolsa de Metales de Londres (BML).

Según especialistas, el aumento en el valor se debe a la recuperación económica que algunos países han experimentado tras la irrupción de la pandemia y en medio de la misma, como también la alta demanda que tuvo el metal por haber ofrecido mejores precios.

Asimismo, la transición global en cuanto a energías renovables y el comienzo de nuevas técnicas de industrialización, que van de la mano con disminuir las emisiones de CO2, han hecho que más personas busquen invertir en el metal.

Cabe recordar que durante el jueves, el precio de cobre no superó las 4 libras, siendo que el promedio para 2021, según Cochilco, es igual a las $4,157 la libra.

En esa línea, el valor dista considerablemente del registrado en 2020, cuando el promedio en 12 meses se situó en $258,9 la libra.

El aumento ha significado una merma inmediata en el valor del dólar en nuestro país lo cual se vio reflejado hoy, pues cayó en $6 y quedó igual a $782.

Precio del cobre BML, 23 de agosto:

US$ 4,190 la libra (US$ 9.237,0 la tonelada)

Variación diaria: 3,53%

Promedio 2021: US$ 4,157 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) August 23, 2021