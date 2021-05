Proceso de resolución de controversias. Ese es el modo que instaura el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos para que las empresas de ambos países solucionen conflictos con el Estado del otro.

Este es el curso de acción que tomó Ohio National por los anticipos en las rentas vitalicias.

Por ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, afirmó que el gobierno asumirá la defensa de los intereses del país durante el periodo que dure la contienda.

Primero, son seis meses de negociación amistosa. De no dar frutos, la empresa tendrá la opción de acudir a instancias internacionales. En este caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la entidad del Banco Mundial que se dedica a resolver controversias entre empresas y estados.

Lee también: Alejandra Cox tras polémicos dichos: “Jamás mis palabras quisieron ofender a los trabajadores”

“Por ahora ha sido una la empresa que ha formulado este reclamo, que corresponde al tratado que tenemos con los Estados Unidos, y que desde el punto de vista de la tramitación abre un periodo de seis meses de consultas amistosas. Si no fructifican, la empresa tendrá posibilidad de recurrir al Ciadi”, afirmó el canciller.

Además, indicó que ante cualquier escenario será la cancillería la que asumirá la defensa del Estado de Chile.

Ohio National es la décima empresa en número de pólizas de rentas vitalicias en el mercado nacional. La primera es Confuturo, compañía de la Cámara Chilena de la Construcción, seguida por la estadounidense Metlife y también Consorcio Nacional.

Las compañías con accionistas locales están explorando vías legales para hacer frente a este retiro anticipado, pero de momento sólo en la justicia chilena. En el caso de las internacionales, también estarían evaluando el mismo curso de acción que Ohio National.

Lee también: AFP Uno y dichos de Alejandra Cox: “Reflejan una desconexión con las necesidades de la ciudadanía”

Llaman a respetar las reglas

Este jueves la Asociación de Aseguradores de Chile realizó una conferencia internacional en la que se refirieron a esta situación.

En la cita, el presidente de la asociación, Mario Gazitúa, hizo un llamado a respetar las reglas del juego y criticó lo legislado en el Congreso.

“No es ninguna duda que en nuestro país, y en el mundo entero, pero particularmente en nuestro país tenemos una crisis de institucionalidad“, dijo el líder del gremio.

A ello, agregó: “La diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados, y se ha analizado a lo largo de la historia, no dependen de si tienen o no commodities, no dependen de si tienen un nivel educacional superior, o si tiene una historia enorme. En realidad la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es el respeto por las reglas del juego“.