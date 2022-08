A pocas semanas de los festejos de Fiestas Patrias, fonderos oficiales del Parque O’Higgins denunciaron irregularidades en las nuevas bases de arriendo.

“Es una incertidumbre y un riesgo demasiado elevado, es prácticamente comprar en blanco y estamos poniendo todo nuestro dinero frente a una incertidumbre muy elevada”, manifestó Nelson Grez, presidente de la Asociación de Fonderos del Parque O’Higgins.

En ese sentido, el fondero aseguró que “no sabemos cuánto se le va a cobrar a la gente, no sabemos la parrilla programática, no sabemos el tema de los aforos. Le hemos manifestado (a la municipalidad) en reiteradas ocasiones y no han sido claros en las respuestas, no quieren negociar o llegar a un acuerdo concreto”.

Lee también: Presidente Boric no descarta estado de excepción en Los Ríos y Los Lagos: “Vamos a tener noticias esta semana”

Grez criticó el “alto precio de los terrenos que no se justifican bajo ningún parámetro económico, no están las condiciones para que podamos pagar estos precios, son cobros excesivos que no se justifican, como el 30% adicional por las garantías”.

Asimismo, añadió que tendrían “la imposibilidad de emitir cualquier tipo de declaración, idea o pensamiento sin que pase por la autorización de ellos o la productora del turno. Nos coarta la libertad de expresión y nos genera una censura de la cual nos podemos ver afectados por prohibiciones y multas“.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, explicó que “las fondas se van a desarrollar, las restricciones son sanitarias y en eso nos han planteado distintas preocupaciones, porque vamos a tener fondas muy deseadas, pero que requieren cumplir con los aforos y medidas sanitarias”.