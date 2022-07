(CNN) — No se suponía que la recuperación fuera así. Tanto Wall Street como Main Street (término coloquial utilizado por economistas para referirse colectivamente a las pequeñas empresas de USA) están sufriendo un latigazo en lo que respecta al estado actual de la economía estadounidense.

En sus roles como consumidores, inversionistas y miembros de la fuerza laboral, los estadounidenses comunes tienen la sensación de que el país se encuentra en un punto de inflexión económica, pero sin una imagen clara de lo que sucederá a continuación, ni cómo prepararse.

La sabiduría convencional es que una recesión se caracteriza por dos métricas que se mueven en la dirección opuesta durante un período sostenido: la producción económica cae y el desempleo aumenta. Eso no es lo que está sucediendo ahora, no exactamente.

“Si no está un poco confundido acerca de la economía, no está prestando atención”, tuiteó la semana pasada el economista de Harvard y ex asesor económico de la Casa Blanca, Jason Furman .

Las empresas están contratando, pero la producción está cayendo. Los consumidores son pesimistas sobre lo que se avecina, pero siguen gastando. La economía zigzagueó cuando se suponía que debía hacerlo, e incluso los profesionales están buscando respuestas.

En Twitter, el economista sénior de Glassdoor, Daniel Zhao, calificó de “extraña” la desconexión entre el número creciente de personas que solicitan desempleo por primera vez y el número casi estático de solicitudes en curso.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, calificó la disparidad entre el aumento del empleo y la reducción de la producción como “extraña” y la divergencia de los datos de ingresos y producción como “un rompecabezas” en un seminario web reciente.

Incluso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sonó algo desconcertado en un foro económico de banqueros centrales en Portugal el mes pasado. “Creo que entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”, dijo.

Con todo este rascarse la cabeza por parte de los expertos, no es de extrañar que los estadounidenses comunes se sientan ansiosos, agotados o desanimados, o las tres cosas.

“La gente ha pasado por un escurridor estos últimos dos años”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “El sentimiento es consistente con un consumidor muy nervioso”.

El índice económico líder de The Conference Board revirtió las ganancias anteriores y cayó en la primera mitad de 2022, lo que indica que los riesgos de recesión a corto plazo han aumentado, dijo el grupo. Los datos de la Universidad de Michigan mostraron que la confianza del consumidor cayó a un mínimo histórico entre mayo y junio, pero, quizás sorprendentemente, eso no se tradujo en un retroceso generalizado del gasto. Las ventas minoristas aumentaron en mayo, lo que probablemente refleja la creciente tasa de inflación y la continua capacidad de gasto de los consumidores.

Aunque la tasa de ahorro personal ha caído significativamente desde su máximo pandémico del 24,8 % en mayo de 2020, se mantuvo en el 5,4 % dos años después, y los balances de los hogares siguen siendo relativamente sólidos.

“El sentimiento ha sido una mala guía para gastar recientemente; las personas con más de $2 billones en ahorros adicionales agregados pueden decir que son miserables, pero aún pueden ir de compras”, señaló el economista jefe de Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, en una nota de investigación reciente.

Un desencadenante de nuestro malestar colectivo podría ser un sentimiento de impotencia, dicen los expertos.

“Creo que parte de lo que está pasando es que hay ciertas partes de los presupuestos de los consumidores sobre las que no tienen mucho control“, dijo George Loewenstein, profesor de economía y psicología en la Universidad Carnegie Mellon. “Todo el mundo parece sentir que estamos en el filo de la navaja”.

Zandi señaló el precio del gas como un punto crítico particular.”No se puede exagerar lo debilitante que es $5 por galón”, dijo. “Los economistas siempre están confundidos por el papel desmesurado que juegan los precios de la gasolina en el pensamiento económico de las personas. Es porque lo tienen presente todo el día”.

A pesar de que los costos de gasolina de los estadounidenses como parte de los ingresos están por debajo de donde han estado en puntos en el pasado cuando se ajustan a la inflación, pagan más con cada llenado. “Es financieramente devastador”, dijo Zandi. “Nada vuelve más loca a la gente”.

Loewenstein también dijo que lo más probable es que esté en juego un “sesgo de actualidad”.

“En general, la gente es bastante miope. Tendemos a pensar que el futuro va a ser similar al presente”, dijo. En otras palabras, un pasado reciente que incluye una inflación vertiginosa, dolor en la bomba y costos de endeudamiento más altos pueden frenar el entusiasmo, incluso si ese dolor resulta ser de corta duración.

Parte del problema con las generalizaciones es que, con un producto interno bruto de aproximadamente $ 25 billones y 330 millones de personas, más o menos, la “economía estadounidense” no es un monolito. Y en un momento de fuerte polarización política y cultural, tal vez sea apropiado que los datos económicos parezcan reflejar tanto los mejores como los peores tiempos.

“Creo que las percepciones de las personas están claramente coloreadas por el prisma a través del cual miran”, dijo Zandi. “El entorno político está muy polarizado, y eso se refleja en cómo la gente piensa sobre las cosas”.

Si bien esto significa que los estudiantes de posgrado en economía probablemente discutirán sobre este período de tiempo durante las próximas décadas, los expertos dicen que el uso de la política como lente para la toma de decisiones financieras tiene consecuencias en el mundo real.

“En la mayoría de los casos, el sentimiento refleja la economía. No la crea, excepto en los puntos de inflexión”, dijo Zandi.

“Si la gente se vuelve pesimista, entraremos en recesión. Si la gente mantiene el optimismo, entonces la economía probablemente tendrá un aterrizaje suave, pero genera una situación muy inestable”, dijo Loewenstein. “La economía depende de las expectativas, y las expectativas dependen de la economía”.