La mayoría de los emprendimientos tienen al menos una página web, un perfil en Facebook, un par de teléfonos móvil, o hasta un video en YouTube. Sin embargo, la mayoría necesita una transformación digital.

Así nace el docu-reality Digitalizados. Un espacio dedicado a ayudar a las empresas en el proceso de la digitalización.

El casting se realizó por todo Chile con el objetivo de encontrar pymes con al menos dos años de experiencia, con líderes carismáticos que tuvieran ganas de cambiar su mentalidad empresarial.

Lee también: CNN Chile estrena “Digitalizados”, el espacio que busca sumar a 100 pymes a la era digital

Así conocimos el negocio de Ximena Labbé, dueña del after school Club Dulce; a Soledad Aburto, fundadora de Verde Puro, un emprendimiento en donde venden el jugo que extraen de la clorofila; y a Ismael Varela y Frano Petit, dos amigos que montaron Ciudad Capital, su propia sandwichería.

“Queríamos hacer algo diferente, romper el molde, salir de la Matrix, queríamos hacer un bar zorrón, de piscolas, pasarlo bien, chiquillas, buena onda. Sabemos que la materia prima está. Lo que falta es ordenarnos. Necesitamos ayuda para eso”, indica Frano.

La encargada de asesorar a este par de emprendedores es la coach Natalia Espinoza, quien asegura que tendrá que realizar un trabajo duro para subirlos al carro de la digitalización y que el negocio sobreviva.

“Con el Frano nos conocimos en una iniciativa de Corfo, en conjunto con la universidad. Nosotros somos regionalistas y ese creo que es nuestro sello”, cuenta Ismael, quien, además de administrar el negocio, se encarga de que el producto llegue bien a la mesa del cliente.

Lee también: “Digitalizados”: La importancia de la transformación digital en la supervivencia de tu pyme

En tanto, Petit se dedica a las labores administrativas. “Tengo que controlar los costos y los escapes”, señala, asegurando que es totalmente distinto a su compañero. “Somos el yin y el yang”, sentencia.

Las ventas por año de Ciudad Capital indican que van un 30% abajo, por lo que, la coach Natalia les hizo notar lo grave de la situación. Además de decirles que deben contar con toda la información para conducir el negocio, los emplazó a revisar los números.

“Hay un proceso de digitalización que no hemos hecho”, lamenta Frano, quien reconoce que tienen dos grandes problemas: el desorden y el desconocimiento de la información.

Tras conversar con los dueños de Ciudad Capital, la coach realizó un diagnóstico de la situación a nivel empresa. La meta es aumentar las ventas y el margen.

Para eso, necesitarán información de calidad. Por esa razón, eliminó las papeletas en que toman los pedidos y las reemplazó por un sistema digital de control de información.

“Hoy día no sabemos qué sandwich vende más, qué jugo se vende más, cuándo se vende. Por eso necesitamos la digitalización, que es clave”, asevera Natalia.

“El nuevo sistema de digitalización entrega una experiencia de modernidad al cliente”, agrega, aclarando que “el sentido de la tecnología y de lo digital es producir una transformación de experiencia humana”.

El primer desafío de la empresa Ciudad Capital es reemplazar en 24 horas las comandas de papel por un sistema digital de toma de pedidos, lo que les permitirá recolectar y ordenar toda la información necesaria.

No obstante, no se les hará tan fácil, ya que reconocen que el desorden en la administración les pasó la cuenta. “Lo peor que te puede pasar es creer que sabes y no sabes. Pensaban que tenían la información y no la tenían”, sentencia Natalia.