World Surf League vuelve a Chile tras tres años y confirma a Arica e Iquique como sedes de la doble corona

Con olas que podrían superar los tres metros de altura vuelve el circuito mundial de surf a Chile. Ya está en marcha el retorno de los mejores surfistas del mundo a una de las olas más desafiantes del planeta. Revisa más detalles en la siguiente nota.

Luego de tres años de ausencia vuelve a Chile el tour mundial de la World Surf League en la zona norte del país. Una noticia que tiene a los amantes de este deporte guardando el panorama para disfrutar del circuito mundial del surf.

Desde el 22 al 26 de octubre la Isla Alacrán, ubicada a los pies del Morro de Arica, será el epicentro del campeonato de surf donde se destacará la ola “El Gringo” y se impondrá como el gran atractivo del retorno de Arica Pro Tour.

“El Gringo debe ser el mejor slap -ola tubular de gran dimensión y fuerza en fondo de roca- del mundo. Eso seduce a los mejores surfistas del planeta. Por acá han pasado varios campeones mundiales, y para esta fecha se espera el arribo de grandes cartas como Brasil, que es en estos momentos la principal potencia de este deporte en el mundo”, menciona Francisco Gana, Director Deportivo del Arica Pro Tour.

Pero eso no será todo, pues a este desafío deportivo en mares del territorio nacional se le sumará otra fecha. A 310 kilómetros del sur de Arica, en Playa Cavancha de Iquique se espera ver la desafiante ola de La Punta, la cuál espera poner a prueba a las y los mejores riders del planeta surf.

“Estamos muy contentos por el retorno de la competencia internacional de surf a Iquique. Cavancha es hoy por hoy la principal playa del deporte del país, recientemente se aprobó que acá se disputen los Juegos Odesur de Playa 2027”, señaló la iquiqueña campeona nacional de surf, Isidora Bultó.