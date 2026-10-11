Vinicius cuestiona criterio arbitral tras su expulsión y comparte mensaje que habla de “mafia”

Vinicius Junior volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser expulsado en el triunfo del Real Madrid sobre Villarreal por LaLiga.

El brasileño había ingresado desde el banco y marcó un gol durante el segundo tiempo, pero el VAR detectó que previamente había tirado del pelo a Nathan Saliba. El árbitro anuló el tanto y le mostró tarjeta roja directa.

Después del encuentro, Vinicius pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas del Real Madrid por la expulsión.

Horas más tarde, sin embargo, compartió en una historia de Instagram una publicación de una cuenta que recopilaba distintas infracciones recibidas por el delantero y cuestionaba el criterio arbitral.

“Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius, qué vergüenza, vaya mafia”, decía el mensaje original, que el atacante reposteó acompañado de tres emojis sonrientes.

La expulsión será revisada por los organismos disciplinarios del fútbol español. Vinicius se perderá al menos el próximo duelo de LaLiga y, dependiendo de la sanción definitiva, también podría quedar fuera del clásico ante Barcelona del 25 de octubre.