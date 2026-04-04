[VIDEO] Mira el golazo de Darío Osorio en el empate de Midtjylland ante Sønderjyske

El chileno anotó el 2-0 parcial ante Sønderjyske con una gran definición tras un contragolpe, pero su equipo no logró sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 como local.

Darío Osorio volvió a destacar en Dinamarca con un gol en el empate 2-2 de Midtjylland ante Sønderjyske, en un partido que parecía encaminado para los locales, pero que terminó complicándose en el tramo final. El chileno fue titular y firmó una de las jugadas más vistosas de la jornada en la Superliga danesa.

El equipo de Osorio abrió la cuenta a los 12 minutos por medio de Aral Simsir y amplió la ventaja en el segundo tiempo con una acción liderada por el propio extremo nacional. A los 58’, Midtjylland recuperó y salió rápido de contra, Simsir filtró un pase al espacio y el exjugador de Universidad de Chile resolvió con calma: superó al arquero con una pisada y definió con el arco a disposición para el 2-0 parcial.

Sin embargo, el cierre fue amargo para los “Lobos”. Sønderjyske reaccionó en los últimos minutos y descontó a través de Mohamed Cherif Haidara a los 83’, antes de encontrar el empate definitivo con Olti Hyseni a los 89’. Para entonces, Osorio ya había dejado la cancha, tras ser reemplazado en el minuto 78.

Con este resultado, Midtjylland quedó con 48 puntos y dejó pasar una opción importante en la pelea por la parte alta del campeonato. El empate además frenó el impulso de un equipo que tenía controlado el partido y que terminó cediendo terreno en casa.

Para Osorio, en todo caso, la jornada deja una señal positiva: recuperó protagonismo con un gol de gran factura y volvió a ser determinante en ataque, justo en la recta decisiva de la temporada danesa.