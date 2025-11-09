Deportes brasil

Video: El escalofriante accidente automovilístico en el Gran Premio de Brasil de la F1

Por CNN Chile

09.11.2025 / 14:02

{alt}

Este sábado se realizó una carrera sprint en el circuito de Interlagos. Una competencia que tiene menos duración que una carrera normal, pero que otorga puntos importantes para el mundial de pilotos.

Este es fin de semana de carrera para los amantes de la Fórmula 1. La categoría reina del automovilismo se encuentra en etapas decisivas para definir a su nuevo monarca.

Este sábado se realizó una carrera sprint en el circuito de Interlagos. Una competencia que tiene menos duración que una carrera normal, pero que otorga puntos importantes para el mundial de pilotos.

Fue al final de dicha carrera, ganada por Lando Norris, que el piloto local Gabriel Bortoleto, protagonizó un escalofriante accidente a más de 350 kilómetros por hora.

Fue tanto el impacto, que su auto vólo sobre la pista ante la atónita mirada de los asistentes. Por suerte, el brasileño no resultó herido.

DESTACAMOS

País Cómo opera el sistema D’Hondt: La fórmula que definirá el nuevo Congreso en las Elecciones 2025

LO ÚLTIMO

Deportes Universidad de Chile vs. Deportes Limache: Hora, canal y dónde ver el partido por la Liga de Primera 2025
La mayor goleada en la historia de los mundiales: Marruecos aplastó a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17
Milagro en São Paulo: Auto cayó espectacularmente por unas escaleras y su conductor salió casi sin heridas
Video: El escalofriante accidente automovilístico en el Gran Premio de Brasil de la F1
Bellolio, miembro del comando de Matthei, le da portazo a posible indulto a Krassnoff: "Es un criminal y tiene que estar en la cárcel"
Elecciones 2025: ¿Puedo votar si pierdo mi cédula de identidad?