Video: El escalofriante accidente automovilístico en el Gran Premio de Brasil de la F1

Este sábado se realizó una carrera sprint en el circuito de Interlagos. Una competencia que tiene menos duración que una carrera normal, pero que otorga puntos importantes para el mundial de pilotos.

Este es fin de semana de carrera para los amantes de la Fórmula 1. La categoría reina del automovilismo se encuentra en etapas decisivas para definir a su nuevo monarca.

Fue al final de dicha carrera, ganada por Lando Norris, que el piloto local Gabriel Bortoleto, protagonizó un escalofriante accidente a más de 350 kilómetros por hora.

Fue tanto el impacto, que su auto vólo sobre la pista ante la atónita mirada de los asistentes. Por suerte, el brasileño no resultó herido.

Gabriel Bortoleto's crash on the final lap of the sprint race. He said on the radio that he’s okay 🙏 #f1 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/LFsiHROUEb — F1 Fans (@F1__Fans) November 8, 2025