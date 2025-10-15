Víctor “Sikosis” Valenzuela cae ante Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series: Chileno seguirá buscando su paso a la UFC

El peleador nacional fue superado por nocaut técnico en el segundo asalto ante el invicto brasileño, pero mantiene vivo su sueño de llegar a la compañía más importante de artes marciales mixtas.

Este martes 14 se desarrolló el esperado enfrentamiento entre el chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela y el brasileño Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series, evento realizado en Las Vegas, Estados Unidos, escenario que anteriormente había albergado el combate entre el chileno Christopher Ewert y el ruso Yuri Panferov.

El duelo tenía como gran incentivo la posibilidad de firmar un contrato con la UFC y así debutar como luchador profesional en la compañía más importante de artes marciales mixtas del mundo. Además, representaba una oportunidad única para mostrar sus habilidades frente al propio Dana White, presidente de la organización.

Historial y combate

Valenzuela llegó al certamen con un récord de 12 victorias y 3 derrotas, mientras que su rival brasileño arribó como favorito, gracias a su invicto de ocho triunfos, siete de ellos por nocaut.

El primer asalto fue parejo, con ambos peleadores midiéndose y sin arriesgar demasiado. Sin embargo, el chileno se mostró más preciso y logró conectar los mejores golpes del round.

En el segundo asalto, Oliveira impuso su potencia y alcance. Con una serie de golpes certeros, logró dañar visiblemente el rostro de “Sikosis” Valenzuela. El brasileño derribó en dos ocasiones al chileno y, tras una tercera caída, el árbitro se vio obligado a detener la pelea por nocaut técnico, sellando así el triunfo del invicto Oliveira, quien se coronó ganador de la jornada del Dana White’s Contender Series.

Con este resultado, Víctor Valenzuela buscará una nueva oportunidad para cumplir su sueño de llegar a la UFC y convertirse en el segundo chileno, después de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, en integrar la prestigiosa organización de artes marciales mixtas