Deportes cnn deportes

Víctor “Sikosis” Valenzuela cae ante Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series: Chileno seguirá buscando su paso a la UFC

Por CNN Chile

15.10.2025 / 11:38

{alt}

El peleador nacional fue superado por nocaut técnico en el segundo asalto ante el invicto brasileño, pero mantiene vivo su sueño de llegar a la compañía más importante de artes marciales mixtas.

Este martes 14 se desarrolló el esperado enfrentamiento entre el chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela y el brasileño Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series, evento realizado en Las Vegas, Estados Unidos, escenario que anteriormente había albergado el combate entre el chileno Christopher Ewert y el ruso Yuri Panferov.

El duelo tenía como gran incentivo la posibilidad de firmar un contrato con la UFC y así debutar como luchador profesional en la compañía más importante de artes marciales mixtas del mundo. Además, representaba una oportunidad única para mostrar sus habilidades frente al propio Dana White, presidente de la organización.

Historial y combate

Valenzuela llegó al certamen con un récord de 12 victorias y 3 derrotas, mientras que su rival brasileño arribó como favorito, gracias a su invicto de ocho triunfos, siete de ellos por nocaut.

El primer asalto fue parejo, con ambos peleadores midiéndose y sin arriesgar demasiado. Sin embargo, el chileno se mostró más preciso y logró conectar los mejores golpes del round.

En el segundo asalto, Oliveira impuso su potencia y alcance. Con una serie de golpes certeros, logró dañar visiblemente el rostro de “Sikosis” Valenzuela. El brasileño derribó en dos ocasiones al chileno y, tras una tercera caída, el árbitro se vio obligado a detener la pelea por nocaut técnico, sellando así el triunfo del invicto Oliveira, quien se coronó ganador de la jornada del Dana White’s Contender Series.

Con este resultado, Víctor Valenzuela buscará una nueva oportunidad para cumplir su sueño de llegar a la UFC y convertirse en el segundo chileno, después de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, en integrar la prestigiosa organización de artes marciales mixtas

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Violento portonazo en La Reina: Adulto mayor de 62 años fue golpeado y quedó inconsciente al intentar evitar el robo de su vehículo
Apple anuncia sorpresivamente los nuevos iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro con chip M5
"Creemos en el proyecto guzmaniano": Cristián Araya y polémica por dichos de secretaria general del Partido Republicano
Víctor “Sikosis” Valenzuela cae ante Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series: Chileno seguirá buscando su paso a la UFC
Millonaria infidelidad: Hombre deberá pagar $70 millones a su exesposa tras engañarla y contagiarla con infección de transmisión sexual
Presidente Boric alerta en Roma los “desvíos autoritarios” en el mundo: Criticó a Nicolás Maduro y Daniel Ortega