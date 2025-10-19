Verstappen conquista el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas

El piloto neerlandés de Red Bull consiguió su quinta victoria de la temporada tras imponerse en Austin ante Lando Norris y Charles Leclerc, acortando distancias en la lucha por el campeonato mundial.

El neerlandés Max Verstappen sumó su quinta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

El piloto de Red Bull, cuádruple campeón mundial, logró su sexagésima octava victoria en la máxima categoría del automovilismo, reforzando su destacada temporada pese a no liderar el campeonato.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆 Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Panorama del campeonato

En una carrera donde demostró su veteranía y dominio, Verstappen completó el podio junto al inglés Lando Norris de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.

What a drive from Max Verstappen! 😎 Let’s take a look at our points finishers ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/A7tdqZAKcT — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Según reportó Bío Bío Chile, el australiano Oscar Piastri, actual líder del Mundial con 346 puntos, finalizó en quinta posición y mantiene su ventaja sobre Norris y Verstappen, aunque el neerlandés redujo la diferencia a 40 puntos cuando restan solo cinco carreras para el final del torneo.