Valentina Toro se corona campeona en el Series A de Kuala Lumpur

La karateca Valentina Toro tuvo su revancha en el Series A Kuala Lumpur tras vencer a la japonesa Ai Ito, ganando la presea de oro. Su próximo desafío es el Mundial de su disciplina que se avecina en noviembre.

La karateca Valentina Toro, en la categoría -55 kg, se coronó campeona del Series A Kuala Lumpur, tras vencer a la japonesa Ai Ito por 7-6.

Un precedente importante para el Campeonato Mundial de Karate, que se disputará del 27 al 30 de noviembre en El Cairo, Egipto.

Toro tuvo su revancha luego de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde obtuvo la presea de bronce.

“Una competencia que no olvidaré y que disfruté mucho, todo resultaba cuesta arriba estas últimas semanas, pero pudimos sacarla adelante”, relató en esa ocasión, y reconoció: “No estamos conformes con este resultado, prometo seguir dándolo todo para que tomemos todo lo que merecemos pronto”.

“Seguiré trabajando firme para seguir haciendo historia para Chile y el karate chileno”, publicó el pasado 9 de agosto, y ahora celebró un nuevo triunfo.

¡LA MEJOOOOR! 🥰🥇🥋👸🏻 La karateca Valentina Toro 🇨🇱 (-55 kg) se coronó campeona 🥇 del Series A de Kuala Lumpur 🇲🇾, luego de vencer a Ai Ito 🇯🇵 (7-6). Gran precedente pensando en el Mundial de noviembre 😜.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/B030IikkgD — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 4, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karate Insights (@karateinsights)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sportactionteam (@sportactionteam)