US Open ofrecerá el mayor premio económico en la historia del tenis: Suma total llega a 90 millones de dólares

La cifra representa un aumento del 20% respecto a la edición del 2024.

(CNN) – Los campeones del US Open de este año se disponen a disfrutar del mayor premio en la historia del tenis.

Los organizadores del torneo anunciaron el miércoles que los campeones individuales masculinos y femeninos ganarán 5 millones de dólares cada uno en el torneo de este año, un aumento del 39% respecto a los 3,6 millones de dólares otorgados en 2024.

En total, la bolsa de premios del torneo superará los 90 millones de dólares, la más grande en la historia del tenis y un aumento del 20% respecto al año pasado, que fue de 75 millones de dólares.

También habrá aumentos considerables en los salarios para aquellos que avancen a las últimas etapas de la competencia, donde los finalistas individuales ganarán $2,5 millones (un aumento del 26%), los semifinalistas $1,26 millones (un aumento del 26%) y los cuartofinalistas $660.000 (un aumento del 25%).

Por primera vez en el torneo, los equipos ganadores en dobles masculinos, femeninos y mixtos recibirán un millón de dólares en premios.

El aumento en el dinero del premio llega después de que algunos de los mejores jugadores del mundo enviaran una carta a los organizadores del Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos solicitando un “aumento sustancial” en el dinero del premio.

“El US Open ha realizado un esfuerzo deliberado y concertado para garantizar aumentos porcentuales de dos dígitos a partir de 2024 en todas las rondas de todos los eventos para todos los jugadores, al tiempo que aumenta significativamente el porcentaje de premios en metálico para los atletas que juegan hasta altas horas de la noche en los cuadros individuales”, afirma un comunicado de prensa en el sitio web del US Open.

Los organizadores también han reservado 5 millones de dólares para los gastos de los jugadores, incluido un estipendio de viaje de 1.000 dólares para cada jugador y dos habitaciones de hotel en el hotel oficial del jugador (o 600 dólares por día para alojarse en un alojamiento alternativo).

La clasificación para el US Open de este año comienza el 18 de agosto, y los cuadros individuales principales comenzarán el 24 de agosto y concluirán el 7 de septiembre.

Dobles mixtos de marquesina

Este año se han realizado cambios radicales –y controvertidos– en la competición de dobles mixtos, que ahora se disputará el 19 y 20 de agosto e incluirá a algunos de los nombres más importantes del deporte.

Entre algunas de las parejas estelares estarán Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, Jannik Sinner y Emma Navarro, Casper Ruud e Iga Świątek, y Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov.

La razón es que los mejores jugadores estarán entonces disponibles para aparecer en los dobles mixtos, atrayendo a más fanáticos y permitiendo a los comentaristas destacar la competencia antes de que comiencen los partidos individuales del cuadro principal.

Sin embargo, las campeonas defensoras Sara Errani y Andrea Vavassori calificaron el cambio de formato de “pseudoexhibición” y “profunda injusticia” que “falta el respeto a toda una categoría de jugadoras”.

De los 16 equipos participantes, ocho parejas han sido seleccionadas en función de su clasificación individual combinada, mientras que ocho son participantes comodín.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos le dijo a CNN Sports que el nuevo formato “le dará mayor protagonismo a los dobles mixtos y brindará una mayor oportunidad para inspirar a más personas a jugar y hacer crecer el deporte”.

También expresó en un comunicado de prensa que “los mejores jugadores del mundo tendrán la oportunidad de competir por este título y el premio multimillonario sin tener que hacer malabarismos con los dobles mixtos y sus compromisos de individuales y dobles”.