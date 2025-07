“Uno nunca debe renunciar a lo que es”: La historia de Joel Mayo, el exboxeador que murió tras un ataque con arma blanca

Joel Mayo Antipichun tuvo un rol clave en el boxeo chileno. Durante su trayectoria profesional, logró un récord de 41 peleas ganadas y 13 derrotas.

Fue a los 17 años cuando Joel Mayo Antipichun debutó en el ring y comenzó a forjar su trayectoria. Eran tiempos adversos para el joven: en un contexto de pobreza y con escasos recursos, decidió librar su propia batalla.

“Cuando niño no tuve oportunidades de surgir. Si no hubiese sido por el boxeo, quizás ahora estaría preso o dedicado a la delincuencia o a las drogas. Es por eso que el boxeo es mi vida”, relató al recordar sus primeros pasos.

Con el paso de los años, comenzó a ganar peleas y a ser reconocido por sus pares por su estilo confrontacional y desafiante. Dejó de llamarse Joel Mayo en el mundo del boxeo y pasó a ser conocido como el Indio. En su carrera, logró obtener cinturones en las categorías súper pluma, liviano, wélter y súper wélter. Además, peleó en dos oportunidades por un título mundial.

“Siempre iba al frente. Eso me costó varias caídas, pero uno nunca debe renunciar a lo que es”, subrayó en entrevista con Guioteca.

Se despidió de su disciplina con una victoria ante Mihai Hodor. En su trayectoria profesional un récord profesional de 41 peleas ganadas (25 K0s) y 13 derrotas.

Uno de los hitos que marcó su carrera

Fue en octubre de 2001, cuando disputaba el título mundial ligero del Consejo Universal de Boxeo. El Indio fue noqueado por el colombiano Jorge Noriega en el segundo round. En ese instante, el árbitro argentino Jorge Basile autorizó la reanudación del combate sin llamar a un médico.

Más tarde, en el duodécimo asalto, el chileno volvió a caer. Quedó inconsciente y debió ser trasladado de urgencia a un recinto médico.

“De lo que pasó en el duodécimo round no recuerdo mucho. El problema fue que el colombiano me partió la ceja y sangré mucho. No veía nada y tuve que pelear viendo la mitad y mal. Mi error fue ser agresivo e ir al ataque en esas condiciones, porque había perdido mucha sangre. Cuando caí a la lona, sólo supe que desperté en el hospital. Cuando me contaron los detalles de la pelea, ahí uno se da cuenta lo cerca que estuve de la muerte. Sin duda, ese episodio me cambió la vida”, detalló en una entrevista con Guioteca en 2017.

El retiro

Tras dejar el boxeo profesional, Mayo se desempeñaba como jefe de seguridad del empresario Hansi Neuner, quien lo apadrinó durante su carrera. Ese era su trabajo hasta el momento de su fallecimiento.

Mayo fue atacado por un vecino con un arma cortopunzante en la zona torácica y abdominal.

Según publicó La Tercera, la Brigada de Homicidios detuvo al presunto autor, quien fue formalizado durante la jornada de este sábado.