Universidad de Concepción confirma el regreso de Cecilio Waterman para reforzar su ataque en Primera División

El delantero panameño de 34 años inicia su segundo ciclo en el Campanil tras consagrarse campeón con Coquimbo Unido y luego de ser protagonista en la histórica clasificación de Panamá al Mundial de 2026, convirtiéndose en uno de los refuerzos clave de Universidad de Concepción para su regreso a Primera División.

Universidad de Concepción oficializó el retorno del delantero panameño Cecilio Waterman, quien iniciará su segundo ciclo en el cuadro del Campanil.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, marcando uno de los primeros movimientos del elenco penquista de cara a la nueva temporada.

“El regreso que todos esperaban”, señaló la institución estudiantil al presentar al atacante, destacando su identificación con el club y su trayectoria tanto en el fútbol nacional como internacional.

Waterman llega procedente de Coquimbo Unido, equipo con el que recientemente se coronó campeón del fútbol chileno.

El delantero, seleccionado nacional de Panamá, fue además protagonista en la histórica clasificación de su país al Mundial de 2026, lo que refuerza su cartel internacional.

A sus 34 años y con una estatura de 1,80 metros, el atacante vuelve a Universidad de Concepción con el objetivo de liderar la ofensiva en el retorno del club a la Primera División.

La primera etapa de Cecilio Waterman en el fútbol chileno se dio precisamente en el elenco penquista, donde en la temporada 2020 registró 16 goles en 32 partidos, convirtiéndose en una de las principales figuras del equipo. Posteriormente, defendió las camisetas de Everton, Cobresal y Coquimbo Unido, acumulando experiencia y consolidando su recorrido en el balompié nacional.