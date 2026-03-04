Universidad de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro será en el Estadio Nacional.

Este miércoles, Universidad de Chile vuelve a la cancha en la búsqueda de un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El domingo recién pasado, los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini vencieron a Colo Colo en el superclásico 199, por lo que llegan con un envión anímico.

Para esta jornada, los azules Matías Zaldivia se perderá el duelo debido a la expulsión en la semifinal del 2025 ante Lanús por Sudamericana.

El cuadro universitario se medirá ante Palestino, que viene de una victoria 4-2 ante O’Higgins y tiene experiencia en estas instancias, el año pasado derrotó a Universidad Católica y logró instalarse en el torneo internacional.

Además de determinar al equipo que será parte de la fase de grupos, se definirá quién se quedará con el premio económico de más de 1 millón de dólares.

Universidad de Chile vs Palestino por Sudamericana: ¿A qué hora y dónde ver?

El duelo se disputará a partir de las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Será transmitido por DSports.

Cabe recordar que se jugará sin público debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos en Avellaneda el año pasado.