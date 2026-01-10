Deportes universidad de chile

Universidad de Chile suma a Octavio Rivero, ex Colo Colo, para potenciar su ataque en 2026

Por CNN Chile

10.01.2026 / 10:25

El atacante uruguayo se incorpora al plantel dirigido por Francisco Meneghini luego de concretarse su salida de Barcelona de Ecuador, en una operación que marca su regreso al fútbol chileno.

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 y cerró la incorporación del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien se suma al plantel como una de las apuestas ofensivas del proyecto encabezado por el técnico Francisco Meneghini.

La operación fue confirmada por Barcelona Sporting Club de Ecuador, club que informó haber alcanzado un acuerdo con la institución chilena para concretar la transferencia definitiva del jugador. Según detalló el elenco ecuatoriano, el traspaso incluye la cesión total de los derechos federativos y económicos del atacante.

Desde Barcelona destacaron el profesionalismo y la entrega del futbolista durante su etapa en el club, además de desearle éxito en los próximos desafíos de su carrera, que continuará en el fútbol chileno.

Con este movimiento, el conjunto universitario suma una nueva alternativa en ofensiva, en una temporada donde la dirigencia ha optado por reforzar zonas clave del equipo. La llegada de Rivero se enmarca en la intención de dotar al plantel de mayor experiencia y variantes en el ataque.

El delantero cuenta con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano y conoce el medio local, tras haber jugado anteriormente en Chile. Si bien su pasado en Colo Colo es parte de su historial deportivo, en Universidad de Chile su arribo es leído principalmente como una incorporación orientada a potenciar el rendimiento competitivo del equipo para el próximo año.

