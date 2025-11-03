Esto es lo que necesita Universidad de Chile para clasificar a copas internacionales en el Campeonato Nacional 2025

La U se ubica sexta con 42 puntos y depende de sí misma para asegurar un cupo en la Copa Sudamericana. Con cinco fechas por delante, el equipo de Gustavo Álvarez aún puede aspirar a la Libertadores si encadena triunfos y sus rivales ceden terreno.

Universidad de Chile llega al tramo final del Campeonato Nacional 2025 con opciones reales de volver a torneos internacionales. Con 42 puntos y un partido pendiente, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez ocupa el sexto lugar, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero todavía con la posibilidad de aspirar a la Copa Libertadores.

Una mala racha

La U viene de una racha negativa tras las derrotas ante Universidad Católica (1-0) y Huachipato (1-0), pero mantiene un calendario favorable en la recta final. Sus próximos partidos serán ante Everton (5 de noviembre), Deportes Limache (9 de noviembre), O’Higgins (23 de noviembre), Coquimbo Unido (30 de noviembre) y Deportes Iquique (7 de diciembre).

El formato del torneo establece que el 3º accede a la fase previa de la Libertadores, mientras que del 4º al 7º clasifican a la Sudamericana. Actualmente, el equipo azul está a solo cinco puntos del tercer puesto (O’Higgins, 47 puntos), lo que mantiene abiertas ambas posibilidades.

Sin margen de error para el “romántico viajero”

Para asegurar su cupo a la Sudamericana sin depender de nadie, la U necesita sumar al menos nueve puntos en los cinco duelos restantes. Con tres triunfos, mantendría una ventaja sólida sobre Palestino (7º con 42 puntos) y Colo Colo (8º con 38). Si logra encadenar cuatro victorias o más, podría pelear por el tercer puesto que entrega acceso a la Libertadores.

Uno de los partidos clave será ante O’Higgins, rival directo por esa plaza continental. Además, enfrentará al puntero Coquimbo Unido, que llega con una campaña histórica de 65 puntos y con la clasificación asegurada a la Libertadores 2026.

Después de su eliminación en semifinales de la Sudamericana a manos de Lanús, el equipo universitario busca cerrar el año con un nuevo objetivo internacional. La meta es clara: mantenerse entre los siete primeros y, si los resultados acompañan, escalar al podio del torneo.