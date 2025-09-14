Deportes supercopa

Universidad de Chile obtiene su segunda Supercopa: Así quedó el palmarés de la competición

Por CNN Chile

14.09.2025 / 17:12

{alt}

Con el triunfo frente a su clásico rival, la Universidad de Chile consigue su segunda Supercopa.

Universidad de Chile derrotó 3-0 a Colo Colo en la edición 13 de la Supercopa, torneo que se disputa desde 2013 y que enfrenta al campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile.

Con esta victoria, el cuadro azul logra su segunda Supercopa, tras la obtenida el 2015 en partido que disputó con Universidad de Concepción en el estadio Germán Becker.

La U suma dos subcampeonatos, el 2013 y 2016, en finales que perdió frente a Unión Española y la Universidad Católica, respectivamente.

Por su parte, a pesar de la derrota, Colo Colo sigue liderando, junto con la Universidad Católica, el palmarés del torneo.

El cuadro albo suma 4 Supercopas, obtenidas los años 2017 frente a la Universidad Católica, 2018  contra Santiago Wanderers, 2022 nuevamente frente a la UC y 2024 contra Huachipato.

Además, Colo Colo tiene dos finales perdidas, en los años 2020 frente a la Universidad Católica y 2023 ante Magallanes.

El palmarés de la Supercopa

Universidad Católica 4

(2016, 2019, 2020, 2021)

Colo Colo 4

(2017, 2018, 2022, 2024)

Universidad de Chile 2

(2015, 2025)

Unión Española 1

(2013)

O’Higgins 1

(2014)

Magallanes 1

(2023)

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Bárbara Figueroa apunta a presidente UDI y acusa una "atimañana" por parte de la derecha para "eliminar por vía administrativa" la candidatura de Jadue
Premios Emmy 2025: Estas son las series con más nominaciones de la noche
"Colo Colo parecía un equipo de segunda división": El análisis de Johnny Herrera por la victoria de la U en la Supercopa
Influyentes, capítulo 71: Juan Eduardo Vargas y José Bengoa
Rector U. Finis Terrae por disminución de recursos: "De alguna manera nos dicen que tenemos que ser serviles al Gobierno"
Matías Soto y Tomás Barrios le entregan el punto definitivo a Chile en la Copa Davis