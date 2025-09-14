Universidad de Chile obtiene su segunda Supercopa: Así quedó el palmarés de la competición

Con el triunfo frente a su clásico rival, la Universidad de Chile consigue su segunda Supercopa.

Universidad de Chile derrotó 3-0 a Colo Colo en la edición 13 de la Supercopa, torneo que se disputa desde 2013 y que enfrenta al campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile.

Con esta victoria, el cuadro azul logra su segunda Supercopa, tras la obtenida el 2015 en partido que disputó con Universidad de Concepción en el estadio Germán Becker.

La U suma dos subcampeonatos, el 2013 y 2016, en finales que perdió frente a Unión Española y la Universidad Católica, respectivamente.

Por su parte, a pesar de la derrota, Colo Colo sigue liderando, junto con la Universidad Católica, el palmarés del torneo.

El cuadro albo suma 4 Supercopas, obtenidas los años 2017 frente a la Universidad Católica, 2018 contra Santiago Wanderers, 2022 nuevamente frente a la UC y 2024 contra Huachipato.

Además, Colo Colo tiene dos finales perdidas, en los años 2020 frente a la Universidad Católica y 2023 ante Magallanes.

El palmarés de la Supercopa

Universidad Católica 4

(2016, 2019, 2020, 2021)

Colo Colo 4

(2017, 2018, 2022, 2024)

Universidad de Chile 2

(2015, 2025)

Unión Española 1

(2013)

O’Higgins 1

(2014)

Magallanes 1

(2023)