Universidad de Chile vs. Deportes Limache: Hora, canal y dónde ver el partido por la Liga de Primera 2025

Los azules buscan volver al triunfo y meterse en zona de Copa Libertadores frente a un Limache que pelea por mantener la categoría. El encuentro se juega este domingo en el Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile y Deportes Limache se enfrentan este domingo 9 de noviembre por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez busca volver a la victoria para mantenerse en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. La U llega en el cuarto puesto de la tabla, fuera momentáneamente de la zona de clasificación directa, por lo que necesita sumar tres puntos para no perder terreno.

Por su parte, los “Tomateros” de Limache están enfocados en escapar del descenso. Una victoria les permitiría respirar en una tabla que sigue muy ajustada en la parte baja.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile y Limache?

El partido está programado para las 17:30 horas de este domingo en el Estadio Santa Laura.

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y en línea a través de HBO Max. Ambos servicios requieren una suscripción activa, ya sea mensual o anual.