Universidad de Chile le pierde el miedo al Monumental y logra su segundo triunfo de visita contra Colo Colo en 3 años

El gol de los azules fue obra del exColo Colo, Matías Zaldivia con un zapatazo tras una pantalla de otro exalbo, Juan Martín Lucero.

Universidad de Chile se queda con el Súperclásico del Fútbol Chileno. El cuadro azul logró su segundo triunfo, en tres años, en el Estadio Monumental, recinto que durante años fue una fortaleza impugnable.

Pero, tal como en 2014, la U logró llevarse los 3 puntos desde Macul. De hecho, estos son sus primeros 3 puntos del campeonato.

De esta manera, la U ha ganado los últimos 4 de 6 clásicos jugados contra Colo Colo. Y le da un respiro al “Paqui” Meneghini, quien llegó a este partido muy cuestionado.

En tanto, el Colo Colo de Fernando Ortiz vuelve a hundirse tras un buen inicio del torneo nacional.