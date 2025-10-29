Lanús vs. Universidad de Chile: Revisa la hora, quién transmite y el once que prepara Gustavo Álvarez

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez buscará la clasificación a la final del torneo continental este jueves en Buenos Aires. Revisa dónde ver el partido y la probable formación azul.

Universidad de Chile definirá este jueves su paso a la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, luego del empate 2-2 en la ida disputada en el Estadio Nacional.

El duelo se jugará a las 19:00 horas de Chile y será transmitido en exclusiva por ESPN y DSports de DirecTV (canales 610/1610). En streaming, se podrá ver a través de DGO, Amazon Prime Video y Disney+ en sus planes Estándar y Premium.

Coordenadas para ver U. de Chile vs. Lanús

Competencia: Copa Sudamericana 2025 (semifinal vuelta)

Copa Sudamericana 2025 (semifinal vuelta) Día: Jueves 30 de octubre

Jueves 30 de octubre Hora: 19:00 (Chile)

19:00 (Chile) Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires

Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires TV: ESPN / DSports

ESPN / DSports Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Disney+

Señales de ESPN por cableoperador

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

48 (SD) / 843 (HD) DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

621 (SD) / 1621 (HD) Entel: 212 (HD)

212 (HD) Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

174 (SD) / 474 (HD) GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

85 (SD) / 844 (HD) Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

480 (SD) / 884 (HD) Tu Ves: 508 (HD)

508 (HD) Zapping: 90 (HD)

La probable formación de la U

El técnico Gustavo Álvarez deberá ajustar su esquema tras la lesión de Lucas Assadi, quien no podrá estar presente en Argentina. En su lugar asoma Nicolás Guerra como acompañante de Lucas Di Yorio en la ofensiva. Además, Felipe Salomoni reemplazaría a Matías Sepúlveda por la banda izquierda.

De acuerdo con lo informado por La Magia Azul, este sería el once titular de los azules:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 🤘🏼

Comienza la preparación para nuestro partido más importante del año. ¡Vamos, Romántico Viajero! 🔵🔴 pic.twitter.com/vvQpfGTLP3 — Universidad de Chile (@udechile) October 27, 2025