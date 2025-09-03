La U define su postura ante el fallo de Conmebol con la confianza de seguir en la Sudamericana

En Azul Azul transmiten tranquilidad tras la audiencia en Paraguay y descartan apelar, incluso si se decide reanudar el partido suspendido contra Independiente.

Universidad de Chile quedó con buenas sensaciones tras la última audiencia realizada en Conmebol, en la que se abordó el suspendido partido contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro de revancha en Avellaneda fue cancelado por los graves incidentes de violencia en las tribunas, lo que trasladó la definición a los escritorios en Paraguay.

Desde la U aseguran que al momento de la suspensión se encontraban clasificando a cuartos de final, lo que refuerza su optimismo en la resolución.

En este escenario, la dirigencia azul maneja solo dos opciones: avanzar directamente a la ronda de los ocho mejores o aceptar la propuesta de Independiente de disputar los minutos restantes en cancha neutral.

¿Habrá apelación?

Según reveló ESPN Chile, en la interna del club ya se definió que no habrá apelación al fallo del ente rector.

“Es apelable, pero la U no apelaría una decisión de Conmebol si se juega otra vez o si les dan la clasificación. En la U ya saben que no serán eliminados, por lo que sólo quedan esas dos alternativas”, detallaron.

La decisión final de la Conmebol se espera para este viernes o, a más tardar, a comienzos de la próxima semana, momento en que se definirá el futuro internacional del cuadro universitario.