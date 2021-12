La Universidad de Chile logró zafar del descenso en la agonía, tras dar vuelta un emocionante partido frente a Unión La Calera en el estadio El Teniente de Rancagua.

Cabe destacar que en la previa del encuentro, un grupo de Los de Abajo provocaron un enfrentamiento con Carabineros a las afueras del hotel Diego de Almagro, donde se encontraba concentrado el equipo.

Ya en lo que respecta al encuentro, los azules debían sumar al menos un punto y esperar que los de Talcahuano no sumen contra Melipilla, o bien, ganar su partido en El Teniente, sin embargo, al lograr imponerse por 3-2 escaparon de todo riesgo.

Lee también: Sifup pidió investigación por graves incidentes en duelo Antofagasta-Colo Colo

El partido entre terminó sin anotaciones en la primera mitad, no obstante, no careció de emociones, pues en los 35′ hubo un penal a favor de la U que fue rápidamente corregido en el VAR por parte del juez central al revisar una mano de Andrés Vilches que no fue suficiente para cobrar desde los doce pasos.

Tras aquello, al minuto 43, Pedro Sánchez casi le dio el primero a La Calera, tras ganar en velocidad y apuntar al arco del portero Cristóbal Campos, pero el portero azul logró frenar las aspiraciones visitantes en doble instancia.

Ya en la segunda mitad, bastaron solo 3 minutos para que los caleranos abrieran el marcador, gracias a Pedro Sánchez que no claudicó en su intento por inaugurar las redes y, tras un remate de primera, decretó el 0-1 en los pastos de la región de O’Higgins.

Joaquín Larrivey, por su parte, intentó descontar en los 76 sin tener mayor éxito tras encontrarse con un balón en ventaja y enfrentar al portero visitante.

Tras cartón, llegó la jugada que terminó por sentenciar todas las aspiraciones azules, tras no demostrar buen fútbol en gran parte del partido. Sebastián “El Sacha” Sáez aprovechó su oportunidad y puso el 0-2 para los Cementeros.

Sin embargo, el Romántico Viajero logró encontrar el descuento justo después de una situación desperdiciada por el mismo Sáez en el área de la U. En concreto, fue Ramón Arias quien aprovechó un rebote para alimentar las esperanzas de los Leones al minuto 85.

Lee también: A minutos de trascendental partido: Hinchas de la U se enfrentaron a Carabineros a las afueras del hotel de concentración en Rancagua

Al minuto 93, Arias repitió y puso el empate para los azules comenzando a darle la vuelta la mano al destino.

A los azules le faltaba entonces un gol para lograr escapar de todo fantasma del descenso y finalmente el ansiado momento llegó gracias a un gol al 90+4 por parte de Junior Fernandes, convirtiéndose así en uno de los valuares más importantes en esta pasada para la Universidad de Chile.

De esta manera, el torneo finaliza con el descenso de Huachipato después de 29 años en la máxima categoría y con Curicó Unido sentenciado a jugar la promoción con el ganador de la liguilla de ascenso de la primera B.