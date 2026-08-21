U. de Chile busca mayor poder en Azul Azul y modificar convenio tras Caso Clark: “Hay un desequilibrio”

La Universidad de Chile busca modificar el convenio que mantiene con Azul Azul y aumentar su capacidad de incidencia dentro del directorio de la concesionaria, en medio de la crisis institucional provocada por el Caso Sartor y la prisión preventiva del excontrolador Michael Clark.

La Casa de Estudios considera que la estructura actual genera un desequilibrio en la toma de decisiones y busca evitar que un futuro controlador pueda concentrar nuevamente una amplia mayoría dentro de la mesa que dirige la sociedad anónima.

De acuerdo con antecedentes publicados por La Tercera, la intención es que la Universidad tenga un mayor peso dentro del directorio como parte de las modificaciones que prepara al Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos.

“Hay un desequilibrio que debe ser corregido. Hoy tenemos dos votos (…) pero pasa esto, que viene un controlador que puede poseer siete votos y que finalmente hace lo que quiere”, sostuvo Héctor Humeres, representante de la Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul, al citado medio.

“Hay que plantear un nuevo directorio, donde la universidad tenga más peso, porque el de hoy no sirve”, agregó.

Universidad busca modificar convenio con Azul Azul

La discusión se aceleró después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara la prisión preventiva de Michael Clark en el marco de la investigación por el Caso Sartor.

Clark fue controlador de Azul Azul a través de Tactical Sport, vehículo que posee aproximadamente el 63% de las acciones de la concesionaria.

Su situación judicial volvió a poner bajo presión la relación entre la sociedad anónima y la Universidad de Chile, propietaria del nombre y de los símbolos que utiliza el club de fútbol.

La Casa de Estudios encargó un análisis jurídico cuyos primeros resultados apuntaron a “graves y reiterados incumplimientos” del convenio por parte de Azul Azul.

“El primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos”, sostuvo la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López.

La institución también ha planteado que el acuerdo, que tiene cerca de 20 años de antigüedad, ya no responde adecuadamente a las complejidades que presentan actualmente las sociedades anónimas deportivas.

Durante esta semana, López se reunió con Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, para conocer los alcances del proceso concursal que afecta al grupo y sus eventuales consecuencias sobre la propiedad de Azul Azul.

Tactical Sport mantiene el paquete controlador de la concesionaria y sus acciones deberán formar parte de las decisiones que adopte la junta de acreedores dentro del proceso de liquidación.

Tras el encuentro, la prorrectora reiteró que la Universidad no pretende mantener el convenio en sus términos actuales.

“No podemos continuar con un convenio que no le dé a la universidad las condiciones mínimas”, afirmó.

López valoró, además, la disposición mostrada por Godoy durante la reunión y confirmó que la Casa de Estudios prepara cambios al acuerdo.

“Nosotros, en honor a los hinchas y a la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad”, señaló.

¿Qué podría cambiar en Azul Azul?

Uno de los puntos centrales será precisamente la composición y distribución de poder dentro del directorio.

Actualmente, la Universidad de Chile cuenta con dos representantes, mientras que el controlador de Azul Azul puede designar a la mayoría de los integrantes de la mesa.

La intención de la Casa de Estudios es utilizar la actualización del convenio para conseguir mayores herramientas de fiscalización e incidencia en decisiones que puedan afectar su nombre, sus símbolos y los principios asociados a la institución.