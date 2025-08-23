Universidad Católica recibe a Unión Española en el debut del Claro Arena: A qué hora juegan y dónde ver

Los cruzados buscarán dejar los tres puntos en casa.

La fecha 31 del fútbol chileno trae consigo el estreno del esperado Claro Arena, el renovado estadio de Universidad Católica.

Los cruzados recibirán este sábado a los hispanos, que buscan salir de la zona de descenso.

El conjunto local viene de una victoria por 4-1 ante Colo Colo, por lo que saldrá a la cancha para quedarse con los tres puntos en casa.

Universidad Católica vs Unión Española: A qué hora y dónde ver

El partido será este 23 de agosto a partir de las 20:00 horas en el debut del Claro Arena.

Será transmitido por TNT Sports Premium y por la plataforma de streaming HBO MAX.