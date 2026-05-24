Universidad Católica vs. Colo Colo: A qué hora juegan y dónde ver el clásico por TV y streaming

Universidad Católica y Colo Colo animarán uno de los partidos más atractivos de la fecha en la Liga de Primera, en un duelo clave para la parte alta de la tabla.

El clásico se disputará este domingo 24 de mayo en el Claro Arena, recinto que recibirá por primera vez este enfrentamiento entre cruzados y albos.

Colo Colo llega como líder del torneo, con 27 puntos, tras golear por 6-2 a Ñublense. Universidad Católica, en tanto, buscará recortar distancia, ya que se ubica a siete unidades del Cacique.

¿A qué hora juegan Universidad Católica vs. Colo Colo?

El partido entre Universidad Católica y Colo Colo se jugará este domingo 24 de mayo, a partir de las 18:00 horas.

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Colo Colo?

El clásico será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium.

En streaming, el encuentro estará disponible mediante TNT Sports en HBO Max, plataforma que también contará con señales partidarias para hinchas de ambos equipos.

Canales de TNT Sports Premium

VTR: 165 SD / 855 HD.

165 SD / 855 HD. DirecTV: 631 SD / 1631 HD.

631 SD / 1631 HD. Entel: 242 SD / 243 HD.

242 SD / 243 HD. Claro: 190 SD / 490 HD.

190 SD / 490 HD. GTD/Telsur: 71 SD / 845 HD.

71 SD / 845 HD. Movistar: 486 SD / 931 HD.

486 SD / 931 HD. Zapping: 36 HD.

Probables formaciones

Universidad Católica formaría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Colo Colo, por su parte, iría con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.