“Deben responder…”: U de Chile lleva a tribunales argentinos los ataques a sus hinchas ocurridos en su duelo con Independiente

El presidente del club, Michael Clark, junto a dirigentes y abogados, presentó una denuncia en la Fiscalía de Buenos Aires por los ataques sufridos por hinchas azules en el estadio Libertadores de América durante el partido con Independiente.

Universidad de Chile llevó a la justicia argentina los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Avellaneda, durante el partido de Copa Sudamericana contra Independiente. El presidente de la institución, Michael Clark, junto al director José Ramón Correa y el abogado Jorge Arredondo, se presentó esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N.º 4) para interponer una denuncia formal.

El trámite judicial se realizó en compañía de los abogados del estudio penalista Castex Pauls, contratados por la U para representar a los hinchas afectados. En la instancia, los dirigentes azules se reunieron con el fiscal Mariano Zitto, quien instruirá la investigación para determinar a los responsables de las agresiones dentro y fuera del Estadio Libertadores de América.

“Después de la presentación formal, corresponde ahora que la justicia argentina defina las diligencias necesarias para establecer responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”, informó el club.

Más tarde, los dirigentes visitaron el Hospital Pedro Fiorito, donde permanecen hospitalizados hinchas azules heridos en los incidentes. Allí compartieron con sus familiares, conversaron por videollamada con Pablo Mora y entregaron camisetas firmadas por el plantel a los cercanos de Gonzalo Alfaro, otro de los lesionados.

La denuncia busca no solo sancionar a los autores de los ataques, sino también dar respaldo a los hinchas que fueron víctimas de los hechos de violencia en Argentina.