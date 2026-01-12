La U y River Plate buscan romper récord de público en amistoso femenino

El juego se disputará en el Estadio Nacional y el lema del amistoso es “Vamos todos: juntos hagamos historia”, ya que se busca superar la cifra más alta de público registrada en el fútbol femenino.

Universidad de Chile se enfrentará a River Plate en un partido amistoso el 31 de enero, iniciativa que busca romper el récord de asistencia de fútbol femenino de 20.000 personas.

Javiera Moreno, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), remarcó lo emocionada que está de que el enfrentamiento sea en el Estadio Nacional, dada la baja cifra de partidos de la liga femenina jugados en el recinto de Ñuñoa.

“Solamente tres partidos de fútbol femenino se han disputado en 10 años”, explicó.

Moreno añadió que el evento será transmitido por televisión para visibilizar más el trabajo que la asociación ha realizado para mejorar la calidad de la liga, a tres años de la profesionalización del fútbol femenino tras la promulgación de la Ley 21.436.

Este tipo de iniciativas busca crear mejores condiciones para las jugadoras y una mayor rentabilidad para ellas, detalló la presidenta de la ANJUFF.

El inminente descenso de la liga femenina de Santiago Morning

Javiera Moreno también se refirió en CNN Deportes al descenso de Santiago Morning a la segunda división que repercute en la posible desaparición de la icónica rama femenina: “Es preocupante porque también nos muestra cómo está anclado el fútbol masculino con el femenino”.

Agregó que la situación es “lamentable porque es un club muy histórico para nuestro fútbol femenino, pero también tenemos la noción de que las jugadoras van a mirar a otros clubs y obviamente van a poder seguir adelante con su carrera”.

“Lo importante es que también los clubes puedan ofrecer las condiciones correspondientes a las jugadoras y con los recursos que ahora tiene Santiago Morning no iba a ser posible”, comentó a CNN Deportes.