Los equipos chilenos ya conocen a sus rivales para la fase previa de Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan?

Este jueves, Conmebol oficializó los cruces para la fase previa de la Copa Sudamericana.

Chile tiene cuatro equipos en competencia: Universidad de Chile, Palestino, Cobresal y Audax Italiano, quienes ya conocen a sus rivales para los encuentros.

Tras el sorteo, se definió que Universidad de Chile se enfrentará a Palestino, en un partido donde los azules serán locales.

Al ser local, el conjunto universitario podrá restarle una fecha al castigo que le impuso Conmebol tras los incidentes en el partido con Independiente en Argentina.

Por otro lado, los itálicos se medirán ante Cobresal, que oficiará de local.

Ambos partidos se jugarán la semana del 4 de marzo de 2026.

Cabe destacar que es un único partido, y quienes salgan ganadores pasarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.