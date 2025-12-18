Deportes copa sudamericana

Los equipos chilenos ya conocen a sus rivales para la fase previa de Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan?

Por CNN Chile

18.12.2025 / 15:22

{alt}

Se trata de un partido único. Quienes ganen pasarán a la fase de grupos del torneo.

Este jueves, Conmebol oficializó los cruces para la fase previa de la Copa Sudamericana.

Chile tiene cuatro equipos en competencia: Universidad de Chile, Palestino, Cobresal y Audax Italiano, quienes ya conocen a sus rivales para los encuentros.

Tras el sorteo, se definió que Universidad de Chile se enfrentará a Palestino, en un partido donde los azules serán locales.

Al ser local, el conjunto universitario podrá restarle una fecha al castigo que le impuso Conmebol tras los incidentes en el partido con Independiente en Argentina.

Por otro lado, los itálicos se medirán ante Cobresal, que oficiará de local.

Ambos partidos se jugarán la semana del 4 de marzo de 2026.

Cabe destacar que es un único partido, y quienes salgan ganadores pasarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Servicios Verano 2026: Conoce la app que te guía para visitar playas habilitadas a lo largo de Chile
Mon Laferte: Revista Rolling Stone destaca su música entre lo mejor de 2025
Proyecto de reforma constitucional busca facultar al Presidente para disolver el Congreso en Chile
Los equipos chilenos ya conocen a sus rivales para la fase previa de Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan?
Día Nacional contra el Femicidio: reparación y el deber de no retroceder
Presidenta Claudia Sheinbaum subraya que "la gente no migra por gusto" ante críticas de Donald Trump y José Antonio Kast