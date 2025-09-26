U de Chile se sube a la “otakuneta”: Clark confirma compra del pase de Javier Altamirano y lo asegura como pieza clave para 2026

El presidente de Azul Azul anunció que el club ejerció la opción de compra del 50% del pase del mediocampista, quien brilló en la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile dio un golpe de ilusión a sus hinchas al confirmar que Javier Altamirano seguirá vistiendo la camiseta azul.

Tras la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, anunció que el club ejerció la opción de compra del 50% de su pase a Estudiantes de La Plata.

“Les quiero dar una noticia. Durante la semana firmamos y Javi ya es jugador de la U para el año que viene. Estamos muy contentos con él. Ya es de la U”, expresó Clark, destacando además la actuación del volante en la llave ante Alianza Lima. “Hoy tuvo un partidazo, hizo un golazo. Estamos muy contentos”.

Así Michael Clark confirma que la U ha hecho uso de la opción de compra de Javier Altamirano con Estudiantes y ya es en propiedad jugador azul #VamosLaU #UdeChile pic.twitter.com/7oxPFkedXd — BANDERAS AZULES (@Banderas_az) September 26, 2025

Altamirano se transformó en figura indiscutida desde su llegada a préstamo a comienzos de la temporada. Si bien, a ratos bajó su rendimiento, su estilo y carisma le valieron el cariño de la hinchada. Ahora fue adoptado por el propio club tras asegurar su continuidad.

En lo que va de su paso por el Romántico Viajero ha hecho buenos números que, sumados a su peso en los momentos clave, lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes del ciclo de Gustavo Álvarez.

Con el futuro de Altamirano asegurado, la U se enfoca en lo que viene en la temporada. El próximo desafío será este domingo 28 de septiembre frente a Deportes La Serena en la Liga de Primera, mientras los hinchas ya sueñan con la segunda estrella internacional.