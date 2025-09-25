La U saca la cara por Chile y se instala en semifinales de la Copa Sudamericana

Los dirigidos de Gustavo Álvarez, dejaron en el camino a Alianza Lima y ahora deberá volver a Argentina para enfrentar a Lanús.

La Universidad de Chile se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer por 2 a 1 a Alianza de Lima en Coquimbo, en el marco del partido de vuelta del torneo internacional.

La escuadra azul, que jugó sin público tras los incidentes ocurridos en la llave contra Independiente, jugó de buena manera y selló su pase a la siguiente fase de la Sudamericana.

Los dirigidos de Gustavo Álvarez abrieron la cuenta a los 4 minutos con una jugada personal de Lucas Assadi; durante el segundo tiempo, Javier Altamirano a los 51 estiró las cifras a 2-0.

Pero el cuadro peruano, dirigido por el “Pipo” Gorosito, no bajó los brazos y siguió luchando. Un esfuerzo que valió la pena, ya que lograron un descuento a los 64 minutos a través de Erick Castillo.

Universidad de Chile ahora deberá volver a Argentina para enfrentarse a Lanús, buscando un nuevo pase a la final del torneo, que ya supo ganar el 2011, con una campaña invicta.