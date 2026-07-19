Trump pide a la FIFA que Estados Unidos vuelva a organizar un Mundial: “Que nos anuncie nuevamente”

Esta mañana, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que entregó una propuesta a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, para que el país norteamericano sea anunciado como organizador de una Copa del Mundo nuevamente.

“Le dije que tenía que anunciar dos países: Que nos anuncie nuevamente para el próximo Mundial y luego anuncie a otro país para la edición siguiente”, dijo Trump durante una entrevista para el medio FOX Sports.

El mandatario afirmó que Estados Unidos solicitará inmediatamente recibir otra edición luego de los resultados obtenidos en 2026.

“Tenemos que hacer esto nuevamente y tenemos que hacerlo mientras yo esté presente” declaró el presidente estadounidense.

Además, resaltó el impacto económico que tuvo el torneo para el país. “Tenemos billones de dólares que se están gastando en Estados Unidos, provenientes de todo el mundo, y están gastando su dinero aquí”