Tragedia en medio del temporal: Cinco personas mueren en un incendio en El Bosque

Durante las últimas horas, se reportó un incendio que afectó una casa particular ubicada en la comuna de El Bosque.

Según información de Bomberos, el hecho ocurrió en la intersección de pasaje 38 con pasaje 14, en las cercanías de la intersección entre Avenida Lo Espejo y la Autopista Central.

Preliminarmente, se indicó que serían cinco las personas fallecidas. Entre estos, se encuentra una madre junto a sus tres hijos, y además un tío que habría muerto al intentar rescatar a los familiares.