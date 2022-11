La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo contra Deportes Antofagasta y lo sentenció a jugar el torneo del ascenso en el año 2023.

“Se confirma la sentencia recurrida de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina (…) que decretó aplicar al Club Deportes Antofagasta la pérdida del partido que debía disputar con el Club Deportivo Palestino”, dice la resolución de la instancia.

En esa línea, el documento detalló que “en consecuencia se otorgan los puntos en disputa al Club Deportivo Palestino, entendiéndose que éste último ganó el partido por un marcador de 3×0″.

Además, se confirmó la multa de mil UF al elenco “Puma” contemplada en el artículo 23 de las bases del Campeonato Nacional de Primera División.

¿Por qué se sancionó a Antofagasta?

El pasado 15 de octubre, ambas escuadras serían las encargadas de cerrar la fecha 27 de la competencia local. Sin embargo, el encuentro que se disputaría en el Estadio Calvo y Bascuñán se suspendió al no contar con el recinto deportivo.

Si bien, la Delegación Presidencial Regional autorizó el encuentro, la municipalidad no abrió las puertas del estadio y la utilería del cuadro “Árabe” no pudo ingresar al reducto, ya que les informaron que no había programado duelo y que el coloso estaba disponible desde el domingo a las 08:00 horas. Situación que los obligó a regresar al hotel donde se encuentra el plantel concentrado.