Trece años después: Neymar se reencuentra con el joven que inspiró su baile más recordado

El delantero brasileño se reunió con Matheus Souto, el joven que enfrentó una leucemia en su infancia y que, años después de aquel primer encuentro, volvió a reencontrarse con el astro ya completamente recuperado de su enfermedad.

El Santos de Brasil difundió este martes un registro que volvió a conmover al mundo del fútbol: el reencuentro entre Neymar y Matheus Souto, el joven hincha que en 2012 se hizo viral tras pedirle al delantero que le dedicara un gol con un baile mientras atravesaba un complejo tratamiento contra la leucemia.

La historia comenzó hace 13 años, cuando Matheus, entonces un niño, visitó el Centro de Entrenamiento Rei Pelé para entregarle una petición especial a su ídolo.

Neymar no solo marcó ese día, sino que celebró con el baile exacto que el pequeño le había solicitado, un gesto que recorrería las redes sociales y quedaría grabado en la memoria del club.

Hoy, ya con 19 años y completamente recuperado, Matheus regresó al mismo recinto para reencontrarse con el futbolista, en una escena cargada de simbolismo y emoción.

“Quería agradecerte por todo, porque tanto tú como el Santos son muy importantes para mí”, expresó ante Neymar.

El joven recordó cómo ese gesto lo acompañó durante su tratamiento: “Me motivaron y me hicieron perseverar en mi lucha durante todo el proceso. Los he seguido a ti y a Santos toda mi vida, y es gratificante tenerlos de vuelta y animar al Santos”, dijo.

El encuentro culminó con ambos recreando el baile que dio origen a la historia en 2012, un homenaje inesperado a un capítulo que unió al club, a su máxima figura y a un hincha cuya vida cambió para siempre.