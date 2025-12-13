Tras salida de Esteban González: Coquimbo Unido anuncia a Hernán Caputto como su nuevo entrenador

El conjunto pirata se rearma para la temporada 2026.

El campeón del fútbol chileno busca rearmarse para la temporada 2026, tras la salida de importantes figuras de Coquimbo Unido.

Y es que durante los últimos días se informó la salida de Cecilio Waterman y Matías Palavecino, a la que se sumó el técnico Esteban González, quien partirá a tierras mexicanas para dirigir al Querétaro.

De ese modo, Hernán Caputto fue anunciado como el nuevo entrenador del conjunto pirata.

“Héctor Hernán Caputto Gómez, nacido en San Andrés de Giles, Argentina, y nacionalizado chileno, tuvo una extensa carrera como portero en nuestro país tras debutar en Tigre, elenco de su país natal, teniendo también una experiencia en Indonesia el año 2004. Luego de su retiro como futbolista, fue director técnico de las Selecciones Chilenas Sub 15 y Sub 17, además de contar con pasos como DT en U. de Chile, Ñublense y últimamente en D. Copiapó”, destacó el equipo.

Su último equipo fue Deportes Copiapó, con quienes terminó en el segundo lugar de la Primera B, perdiendo la liguilla con Deportes Concepción.

Caputto tendrá el desafío de hacer frente al torneo local y también a la Copa Libertadores.