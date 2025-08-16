Deportes aníbal mosa

Tras dura caída contra Católica: Anibal Mosa confirma el fin de la era de Jorge Almirón en Colo Colo

Por CNN Chile

16.08.2025 / 18:59

Así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa tras la dura caída del cuadro popular ante Colo Colo por 4-1.

No va más. Se acabó. Jorge Almirón no seguirá como entrenador de Colo Colo.

“Vi una disposición a buscar una salida”, afirmó el mandamás del popular tras la humillación alba en el Monumental.

Minutos antes, Almirón habló con la prensa y adelantó que ya estaban en conversaciones para buscar “lo mejor para Colo Colo”.

“Después del resultado estuvimos hablando con el Presidente de Colo Colo (…) Con mi representante están en charla, vamos a seguir hablando. Tal vez es un momento de descomprimir”, señaló el aún deté de los albos.

Durante su periodo a cargo, además, Almirón fue el técnico que perdió el invicto de 17 años como local en el Monumental de Colo Colo ante Universidad de Chile.

Noticia en desarrollo…

