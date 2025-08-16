“Entre hoy y mañana va a haber novedades”: Jorge Almirón habla de su futuro en Colo Colo tras dura derrota contra Universidad Católica

El técnico albo habló en conferencia de prensa luego de la dura derrota 4-1 frente a la Universidad Católica en el Estadio Monumental .

Universidad Católica le propinó un duro golpe a la continuidad de Jorge Almirón en la banca del cuadro albo.

La inapeable derrota 4-1 en el Estadio Monumental, podría ser la conclusión de una temporada opaca del argentino en el cacique.

La temprana eliminación en la fase de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Chile, más la magra campaña en La Liga de Primera, que tiene a Colo Colo en el octavo lugar, fuera de copas internacionales y a 17 puntos del puntero, Coquimbo Unido, tienen al técnico prácticamente fuera del cacique.

“Es momento de descomprimir”

Minutos después de finalizado el partido entre Colo Colo y la Universidad Católica, el técnico Jorge Almirón asistió a la conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas y donde dejó entrever el fin del ciclo.

“Después del resultado estuvimos hablando con el Presidente de Colo Colo“, inició

Y agregó: “Con mi representante están en charla, vamos a seguir hablando. Tal vez es un momento de descomprimir.

“Entre hoy y mañana va a haber novedades, porque se van a juntar ahí para ponerse de acuerdo de descomprimir”, señaló sobre su continuidad.

Finalmente, casi recapitulando su paso por Colo Colo, en el que logró un campeonato y cuartos de final en Copa Libertadores el 2024, el extécnico de Boca Juniors señaló el “año pasado hubo muchos momentos importantisimos”

“Decirle a la gente que vivimos momentos muy lindos, hoy es un golpe duro”, concluyó