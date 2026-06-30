“Transformando la forma en que las personas ven, escuchan e interactúan con el mundo”: Los anteojos inteligentes Ray-Ban y Oakley Meta aterrizan en Chile

A partir de este 30 de junio, la tecnología de inteligencia artificial integrada en accesorios cotidianos da un nuevo paso en el país con el desembarco oficial de los anteojos Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Se trata de dispositivos que integran el asistente Meta AI, cámaras manos libres y audífonos de oído abierto, estableciendo una nueva categoría en el mercado tecnológico y óptico. Desde EssilorLuxottica, empresa líder global en el diseño, fabricación y distribución de estos productos, destacaron a través de su comunicado oficial que estos equipos están “transformando la forma en que las personas ven, escuchan e interactúan con el mundo”.

El primer gran foco noticioso de este lanzamiento son los Ray-Ban Meta de segunda generación, los cuales buscan fusionar la innovación tecnológica con el estilo a través de sus diseños Wayfarer, Headliner y Skyler. Estos modelos cuentan con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles (MP), permitiendo a los usuarios capturar fotografías y videos de alta calidad directamente en primera persona. Sobre sus capacidades de conectividad, el documento oficial de la compañía señala que, gracias al asistente Meta AI, las personas pueden “obtener información útil mientras te mueves, acceder a traducciones en directo, recibir recomendaciones, resolver dudas y controlar diversas funciones del dispositivo de forma intuitiva”. Estos lentes tendrán un valor inicial desde los $450.000 pesos chilenos.

Por otro lado, la compañía también apostó fuertemente por el segmento de alto rendimiento físico con la llegada de los modelos deportivos Oakley Meta Vanguard y HSTN. Esta línea está diseñada específicamente para el movimiento y el entrenamiento al aire libre, contando con resistencia al agua, protección contra el polvo y altavoces abiertos de alta potencia que permiten a los usuarios mantenerse alertas de su entorno. El modelo Vanguard incluye los cristales exclusivos PRIZM de la marca y reducción de ruido del viento, optimizándose para disciplinas como el ciclismo o el running. Respecto a esta innovación deportiva, desde EssilorLuxottica afirmaron que los anteojos están “pensados para atletas y personas activas”, agregando que “marcan el comienzo de la era de la Inteligencia Atlética”. La versión Vanguard estará disponible a partir de los $590.000 pesos chilenos.

Finalmente, respecto a su comercialización en el mercado nacional, los consumidores podrán adquirir ambas líneas de anteojos inteligentes a partir de hoy. Su distribución se realizará de forma oficial tanto en tiendas Ray-Ban y Oakley, como en establecimientos minoristas de EssilorLuxottica, tales como Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO y Ópticas Place Vendôme. Asimismo, la red mayorista autorizada en el país incluirá a Ópticas Rotter & Krauss y a plataformas de comercio digital como Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl.