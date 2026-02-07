Tomás González vuelve de su retiro a los 40 años para representar a Chile en Cottbus 2026

El gimnasta chileno, cuyo último evento internacional fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vuelve de su retiro para participar en la Copa del Mundo de Cottbus 2026.

Tomás González vuelve inesperadamente a representar a Chile. A los 40 años, el gimnasta confirmó que saldrá de su retiro para competir nuevamente en un evento internacional, ya que cuenta con participación asegurada en la Copa del Mundo de Cottbus 2026, torneo que se disputará el 19 de febrero en Alemania.

La noticia sorprendió al ambiente deportivo, especialmente porque González llevaba años alejado del alto rendimiento desde su última gran competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este periodo, el atleta se enfocó en proyectos personales, el desarrollo de su escuela de gimnasia y actividades formativas e incluso había señalado en 2023 que atravesaba un proceso de retiro definitivo.

Sin embargo, el propio González explicó que esta nueva etapa tiene un sentido distinto: más ligado al disfrute y al cierre personal que a la exigencia competitiva de su mejor época, según consignó Duplos. “Esta vez, ya con 40 años, con toda mi experiencia, quiero disfrutar, regalarme este momento y también a toda la gente que me sigue y me apoya”, señaló.

En ese sentido el regreso implica una preparación adaptada. “Tengo que tener más cuidado, manejar la ansiedad, porque las cargas de entrenamiento ya no son como antes, tengo que saber priorizar bien. Voy a intentar disfrutar de este proceso que es difícil, pero ya son las últimas competencias que tengo dentro del alto rendimiento y quiero disfrutarlo al cien por ciento“, indicó el gimnasta.