Tomás Barrios avanza a la final del Challenger de Cali tras vencer con autoridad a Juan Bautista Torres

El chileno, actual 137º del ranking ATP, derrotó al argentino en sets corridos y quedó a un paso del título, con opción de subir hasta el puesto 118 si se corona en Colombia.

Tomás Barrios confirmó su buen momento en el circuito ATP y se instaló este sábado en la final del Challenger de Cali, en Colombia. El chileno, 137º del ranking mundial, derrotó con solvencia al argentino Juan Bautista Torres (418º) por 6-4 y 6-2 en una hora y 33 minutos de partido.

El chillanejo, primer sembrado del torneo sobre arcilla, mantiene su racha sin ceder sets y asegura un nuevo ascenso en la clasificación en vivo, donde ya aparece en el puesto 124. En caso de ganar el título este domingo, podría escalar hasta el lugar 118.

La cuarta raqueta nacional vive una de sus mejores temporadas. En 2025 conquistó el Challenger de Campinas en Brasil y fue finalista en Punta del Este (Uruguay) y Mauthausen (Austria). También suma medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

En la final, Barrios enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado (259º), con la opción de levantar su segundo título del año.