“Todo se cura con amor”: Hijo de Miguel Ángel Russo marca emocionante gol en Argentina a días de la muerte de su padre

Por CNN Chile

10.10.2025 / 19:53

El hijo del destacado entrenador de Boca, previo al partido, no pudo contener las lágrimas de emoción producto del minuto de silencio dedicado a su padre.

El fútbol está de luto luego de que se confirmara la muerte del actual entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.

El deté, que en Chile es recordado por la histórica campaña de Universidad de Chile en 1996 cuando llegó a semifinales de la Copa Libertadores, murió en su casa a causa de un cáncer que lo aquejaba.

Y este viernes, su hijo, Ignacio Russo, tuvo que salir a jugar en el torneo argentino por Tigre, el club que contrató sus servicios.

Dentro del encuentro, Ignacio abrió el marcador ante Newell’s Old Boys, celebrando el gol con un emocionante llanto en memoria de su fallecido padre.

El jugador de Tigre, se levantó la camiseta y mostró una frase que tiene tatuada: “Todo se cura con amor”.

Revisa el gol de Russo acá

